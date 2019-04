Apel MSZ Polaków przebywających na Sri Lance

W związku z atakami na Sri Lance Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi przebywających tam Polaków o kontakt pod telefonem dyżurnym: +91 9910999477 i pod adresem mailowym: Newdelhi.wk.dyzurny@msz.gov.pl . Apeluje też o stosowanie się do zaleceń władz miejscowych.

Zdjęcie W Niedzielę Wielkanocną w kilku miastach Sri Lanki doszło do serii eksplozji w kościołach i hotelach / STR /AFP

"W związku z atakami na Sri Lance władze wprowadziły godzinę policyjną. Prosimy wszystkich obywateli Polski o stosowanie się do zaleceń władz miejscowych. Obywateli Polski przebywających na Sri Lance prosimy o kontakt pod tel. dyżurny: +91 9910999477" - napisano na Twitterze resortu spraw zagranicznych. Ministerstwo podało też adres mailowy: Newdelhi.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Reklama

MSZ w oświadczeniu zamieszczonym w niedzielę na swojej stronie internetowej podkreśliło wcześniej, że Polska zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne dokonane na Sri Lance i potępia wszelkie przejawy terroryzmu i przemocy.

Rzeczniczka prasowa MSZ Ewa Suwara poinformowała PAP, że weryfikowane są informacje dot. ewentualnej obecności Polaków wśród poszkodowanych na Sri Lance. Jak wyjaśniła, procedura trochę potrwa, a dotychczas MSZ nie ma żadnej potwierdzonej informacji o poszkodowanych Polakach. "Jesteśmy w kontakcie z władzami na miejscu" - zapewniła Suwara.

Dodała, że MSZ prosi, aby Polacy, którzy są na miejscu dawali znać bliskim, że są bezpieczni.

W Niedzielę Wielkanocną w kilku miastach Sri Lanki doszło do serii eksplozji w kościołach i hotelach, w których - według różnych źródeł - zginęło od ok. 140 do ok. 190 osób. Co najmniej dwa z wybuchów prawdopodobnie były dziełem zamachowców samobójców. Na razie nikt nie przyznał się do ataków.