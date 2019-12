Pięć osób zostało skazanych na karę śmierci, a trzy inne otrzymały wyroki opiewające na łącznie 24 lata pozbawienia wolności w związku z ubiegłorocznym zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - poinformował w poniedziałek saudyjski prokurator.

Zdjęcie Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych /SARAH SILBIGER/Reuters /Agencja FORUM

Dodał, że dotyczące zabójstwa śledztwo toczyło się także wobec byłego doradcy saudyjskiego dworu królewskiego Sauda al-Kataniego, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów i wypuszczono z aresztu.

Współpracujący jako komentator z amerykańskim dziennikiem "Washington Post" Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych. W październiku 2018 roku wszedł do tureckiego konsulatu w Stambule w celu odebrania dokumentów potrzebnych mu do zawarcia małżeństwa i od tej pory nikt go więcej nie widział.

Zebrany w ramach międzynarodowego niezależnego dochodzenia materiał dowodowy wskazuje, iż Chaszodżdżiego zamordowali obecni w konsulacie agenci saudyjskich służb specjalnych, którzy następnie wywieźli z Turcji jego pokawałkowane zwłoki. Władze Arabii Saudyjskiej konsekwentnie twierdzą, że nie miały nic wspólnego z tą zbrodnią.