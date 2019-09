1 / 7

Przypomnijmy - w sobotę 14 września doszło do ataku na dwie instalacje naftowe w mieście Bukajk i Churajs na wschodzie Arabii Saudyjskiej. Do ataku przyznał się rebeliancki ruch Huti walczący w Jemenie z siłami rządowymi, wspieranymi przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej. Huti twierdzą, że do tego ataku użyli dronów.