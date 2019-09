Argentyna: Sześć martwych kondorów wielkich

W argentyńskiej prowincji Santa Cruz znaleziono sześć martwych kondorów wielkich - informuje TVN24. Specjaliści uważają, że do ich zgonów przyczyniła się działalność człowieka.

Zdjęcie Kondor wielki /FLPA/David Tipling /East News

Kondory wielkie prawdopodobnie zostały otrute środkiem do zabijania drapieżników takich jak pumy, lisy czy dzikie psy. Zwierzęta mogły zjeść toksyczną padlinę.



"Oprócz jednego młodego osobnika, reszta martwych kondorów była dorosła. To duża strata dla środowiska, ponieważ kondor musi osiągnąć 10-15 lat, aby stał się płodny i zdolny do rozmnażania. Tak więc tracimy chroniony gatunek, gatunek zagrożony" - mówi Luis Jacome, dyrektor BioAndina Foundation, argentyńskiej organizacji zajmującej się ochroną środowiska.

Reklama

"Myślę, że stosowanie toksycznej przynęty i trucizny naraża nie tylko ten gatunek na niebezpieczeństwo, ale wszystkie inne formy życia, w tym ludzkie zdrowie" - dodaje.