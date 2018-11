Po znalezieniu wraku okrętu podwodnego ARA San Juan, który zaginął rok temu z 44-osobową załogą, władze Argentyny ogłosiły w sobotę trzy dni żałoby narodowej. Przyczynę morskiego wypadku ma wykazać śledztwo.

"Teraz rozpoczyna się faza poważnych śledztw w celu dojścia do prawdy" - oświadczył prezydent Argentyny Mauricio Macri. Załogę okrętu nazwał bohaterami. Ich krewnym życzył "siły, by uporali się z tym trudnym momentem".

Jak podały argentyńskie władze, okręt znajduje się 800 m pod powierzchnią wody w pobliżu Półwyspu Valdes w argentyńskiej Patagonii. Został on zlokalizowany na południowym Atlantyku dzięki zdalnie sterowanej sondzie podwodnej - zaznaczono w komunikacie ministerstwa obrony i marynarki wojennej Argentyny.

Centrum operacyjne poszukiwań mieściło się na pokładzie amerykańskiego okrętu Ocean Infinity, który został wynajęty we wrześniu dla prowadzenia dalszych poszukiwań.

Komunikat o odnalezieniu wraku ARA San Juan został wydany dwa dni po zakończeniu uroczystości upamiętniających zaginięcie okrętu z udziałem rodzin załogi.

Okręt podwodny ARA San Juan zaginął 15 listopada 2017 roku.

Na chwilę przed zaginięciem dowództwo okrętu sygnalizowało krótkie spięcie w baterii akumulatorów, kiedy wracał on z Ushuai na południu Argentyny do macierzystego portu Mar del Plata, 400 km na południe od Buenos Aires. Potem w okolicach, gdzie znajdował się okręt, odnotowano echo silnej eksplozji. Co naprawdę stało się z ARA San Juan, wykaże śledztwo.