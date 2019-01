Dwaj buddyjscy mnisi zginęli, a dwaj inni odnieśli obrażenia w ataku na świątynię położoną na zamieszkanym głównie przez muzułmanów południu Tajlandii, gdzie aktywny jest ruch separatystyczny - poinformowała w sobotę agencja Reutera za miejscową policją.

Zdjęcie Dwaj mnisi zginęli, a dwaj inni odnieśli obrażenia / STR /PAP/EPA

To pierwsze zabójstwo buddyjskiego mnicha w tym regionie kraju od ponad trzech lat.

Według policji ataku na świątynię Rattanupap w prowincji Narathiwat dokonała grupa co najmniej sześciu uzbrojonych mężczyzn, ubranych jak funkcjonariusze rządowych sił bezpieczeństwa, którzy w piątek wieczorem wtargnęli do świątyni i otworzyli ogień do znajdujących się tam ludzi.

Rząd i przywódcy religijni, także muzułmańscy, w Tajlandii potępili atak. Premier Prayut Chan-ocha zlecił służbom "zbadanie tego incydentu i zatrzymanie przestępców".

Sprawcy na razie pozostają na wolności.

Konflikt na południu kraju

Na południu Tajlandii od ponad 50 lat trwa separatystyczna rebelia. Od nasilenia konfliktu w 2004 roku ponad 6,9 tys. ludzi straciło życie, a ok. 13 tys. zostało rannych - wynika z danych niezależnej organizacji Deep South Watch.

Większość mieszkańców Tajlandii to wyznawcy buddyzmu, ale muzułmanie stanowią większość w trzech prowincjach na południu kraju, przy granicy z Malezją.

Ataki na tle religijnym

Żadna osoba ani organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia piątkowego ataku, co - jak zauważa Reuters - w tym konflikcie nie stanowi rzadkości.

Przywódcy religijni buddystów i muzułmanów często padali ofiarą ataków przypisywanych rebeliantom. Od 2004 roku zginęło w nich co najmniej 23 mnichów buddyjskich, a ponad 20 odniosło obrażenia; ostatni taki atak miał miejsce w 2015 roku. 11 stycznia br. także w prowincji Narathiwat postrzelony został imam.

Podobne ataki nadały nowy, wyznaniowy aspekt konfliktowi, który wyrósł z napięć na tle etnicznym i narodowościowym - podkreśla Reuters.