W czwartek po południu w londyńskim meczecie doszło do ataku. Ranny został 70-letni muezin. Sprawca został zatrzymany przez policję – informują brytyjskie media.

Zdjęcie Wnętrze meczetu, w którym doszło do ataku /AFP

Muezin to w islamie mężczyzna, który pięć razy dziennie wzywa wiernych do modlitw. Do ataku doszło w meczecie położonym w pobliżu Regent's Park w Londynie. 70-latek został zaatakowany dokładnie w chwili, w której nawoływał do modlitwy.

Napastnik ranił go nożem, według zeznań świadków, m.in. w okolice szyi. Ofiara trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informują brytyjskie media.

Policja zatrzymała podejrzanego o atak mężczyznę. Na ujawnionych przez media zdjęciach widać, jak funkcjonariusze skuwają, leżącego na podłodze meczetu, białego mężczyznę.