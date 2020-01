24 osoby z australijskiego stanu Nowa Południowa Walia oskarżono od listopada ubiegłego roku o umyślne podpalenia buszu. Jak informuje miejscowa policja, kolejne sto osób ukarano m.in. za niestosowanie się do wydanego zakazu używania otwartego ognia.

Zdjęcie Pożary pustoszą Australię /AFP

Umyślne podpalenie buszu lub lekkomyślne postępowanie, które może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia, jest w Australii zagrożone karą 21 lat więzienia.

W pożarach, które od początku australijskiego lata niszczą kontynent, zginęło już 27 osób, spalonych zostało ponad dwa tys. domów. Ocenia się, że od września spłonęło już 10 mln hektarów w pięciu stanach, czyli obszar równy Korei Południowej.



Najbardziej dotkniętym stanem jest Nowa Poludniowa Walia na południowym-wschodzie kraju. To tutaj leży stolica Australii - Canberra i największe miasto państwa - Sydney, a także takie miasta, jak: Newcastle, Maitland, Central City i Wollongong. Jest to najgęściej zaludniony stan Australii.



Jak szacują naukowcy z Uniwersytetu z Sydney, w ogniu tylko w Nowej Południowej Walii zginęło 480 mln zwierząt.



Tymczasem władze w stanie Wiktoria wezwały do kolejnych ewakuacji z powodu prognoz, które mówią o ekstremalnych temperaturach oraz silnym wietrze w najbliższy weekend. Może to spowodować, że gigantyczne pożary lasów znów będą się szybko rozprzestrzeniać.



Pożary lasów trawią Australię od września. Wybuchają każdego roku o tej porze, ale naukowcy twierdzą, że skala tegorocznych pożarów jest nieporównywalnie większa niż w latach ubiegłych.