Australia: Rekin zaatakował kobietę i dziecko

Kobieta i dziecko zostali zaatakowani przez rekina na jednej z plaż niedaleko Wielkiej Rafy Koralowej - podaje agencja AFP.

Miejscowe służby ratunkowe poinformowały, że kobieta i dziecko zostali zaatakowani na wyspie Hamilton. Mają obrażenia nóg i stóp, zostali przewiezieni do szpitala.

Lokalne media dodają, że kobieta i dziecko spędzali czas w płytkiej wodzie na plaży Catseye Beach. AFP przypomina z kolei, że jest to ostatni z serii ataków na kompleksie plaż Whitsunday Islands, które dotąd uchodziły za bezpieczne.



Agencja przypomniała, że we wcześniejszych atakach w listopadzie zginął mężczyzna, a we wrześniu 12-letnia dziewczyna straciła nogę.



W Australii dochodzi do największej liczby ataków rekinów na świecie, ale ofiary śmiertelne są rzadkością. W całym 2018 roku doszło do 20 ataków, a jeden z nich okazał się śmiertelny.