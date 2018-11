Awaria dreamlinera LOT-u. Spore opóźnienia

Dreamliner LOT-u, który miał usterkę w Pekinie, został naprawiony. Planowany wylot do Polski ma nastąpić po zatankowaniu samolotu, o godz. 13.00 czasu polskiego. Jego przylot do Warszawy jest przewidywany przed godz. 22.00. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia.

Zdjęcie Dreamliner LOT-u; zdj. ilustracyjne /Krzysztof Kapica /East News

"Dobra wiadomość jest taka, że samolot jest już w trakcie tankowania i przewidujemy, że o godz. 13.00 czasu polskiego powinien wystartować z powrotem do Warszawy" - powiedział Konrad Majszyk z biura prasowego LOT.

Według Majszyka, samolot powinien przylecieć na lotnisko Chopina przed godz. 22.00. Planowo miał być w Warszawie w poniedziałek około godz. 11.40.

Usterka techniczna

"Doszło do usterki technicznej naszego Dreamlinera 787. Po wylądowaniu w Pekinie stwierdzono wyciek płynu hydraulicznego. Konieczna była wymiana jednej z pomp hydraulicznych, to już się stało" - poinformował Majszyk.

Nie podał, która z pomp uległa usterce. "Musieliśmy tę cześć wymienić, żeby samolot w 100 proc. bezpiecznie powrócił do Warszawy" - podkreślił Majszyk. "To nie jest problem z silnikami, to mniejsza usterka" - ocenił.

Jak wyjaśnił, została ona stwierdzona już po wylądowaniu w Pekinie podczas przeglądu samolotu. "To są procedury. Nie można puścić samolotu, jeśli coś nie będzie właściwie działało" - dodał.

Majszyk wyjaśnił też, że LOT ma umowy dotyczące obsługi technicznej samolotów na wszystkich lotniskach, gdzie lata. Tak samo jest w Pekinie, gdzie obsługę techniczną zapewnia firma chińska. "Na każdym lotnisku mamy zapewnione możliwości sprawdzenia samolotu i naprawienia usterki, jeżeli będzie taka konieczność" - zapewnił.

"Te kilka godzin opóźnienia, jakie się pojawiły, wynikają nie z problemów z obsługą techniczną, tylko z tego, że usterkę trzeba było namierzyć, naprawić, a potem samolot sprawdzić i wydać zgodę na ponowny start" - wyjaśnił Majszyk.

Wady silników w dreamlinerach

Poniedziałkowy lot dreamlinerem z Pekinu do Warszawy ma wykupiony 249 osób. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki zapewnił, że pasażerowie otrzymali od przewoźnika zakwaterowanie w hotelu na czas oczekiwania na podróż do Warszawy.



O usterce dreamlinera w Pekinie poinformowali radio RMF FM pasażerowie. Mieli oni czekać na wylot od godz. 3.00 w nocy polskiego czasu.

"Przepraszamy pasażerów za utrudnienia spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotu" - podkreśliło biuro prasowe LOT-u w rozmowie z PAP. LOT zapewnia, że pasażerowie, którzy nie chcą czekać na start dreamlinera, mogą zamienić swoje bilety na inne połączenia.

W tym roku media informowały o wadach silników firmy Rolls-Royce w samolotach Dreamliner 787. Miały one dotyczyć nawet około 700 samolotów boeinga pierwszej generacji.

Pekin jest jednym z 14 kierunków dalekodystansowych LOT-u. Na kierunku azjatyckim są także: Tokio, Seul i Singapur. Ogółem LOT obsługuje obecnie 104 połączenia na całym świecie.