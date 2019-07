Awaria Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Użytkownicy zgłaszają problemy

​Użytkownicy na całym świecie zgłaszają awarię największych portali społecznościowych: Facebooka i Instagrama. Problemy są także z komunikatorem WhatsApp.

Z serwisów Facebook i Instagram wciąż można korzystać, jednak nie ładują one niektórych zdjęć lub postów. Awarie zgłaszają użytkownicy z całego światu, co pokazuje portal Down Detector. Najwięcej raportów schodzi z Europy, USA, Ameryki Południowej i Japonii.

Z kolei użytkownicy WhatsAppa mają problem z wysyłaniem zdjęć, filmów i plików audio.

Przyczyny awarii nie są na razie znane.



Do ostatniej dużej awarii wszystkich trzech serwisów należących do Facebooka doszło w marcu. Użytkownicy mieli problemy z dostępem przez wiele godzin. Facebook tłumaczył wówczas, że było to spowodowane "zmianą konfiguracji serwera".