Azerbejdżan: Dwaj policjanci zginęli podczas tłumienia protestów

Dwaj oficerowie policji zginęli we wtorek podczas tłumienia nielegalnych, według władz, protestów w mieście Gandża w Azerbejdżanie. Uczestniczyło w nich 150-200 osób; 40 demonstrantów zatrzymano - poinformowała policja.

Zdjęcie Policja tłumiła protesty w Gandży (zdjęcie ilustracyjne) /Tofik Babayev /AFP

"W starciach zginął zastępca naczelnika głównego zarządu miasta pułkownik Ilgar Bałakszyjew i zastępca naczelnika komendy rejonowej policji pułkownik Samed Abbasow. Obaj zginęli od uderzeń ostrymi przedmiotami" - głosi oświadczenie miejscowej policji.

Reklama

Gandża to zamieszkane przez ok. 330 tys. osób miasto w zachodnim Azerbejdżanie, drugie co do wielkości w kraju.

Na początku lipca burmistrz Gandży został postrzelony przed swą siedzibą; w ataku został ranny też jego ochroniarz.