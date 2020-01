Dwa pociski rakietowe w niedzielę uderzyły w Zieloną Strefę, a jeden w dzielnicę Dżadrija w Bagdadzie - poinformowało irackie wojsko. Źródła w policji twierdzą, że sześć osób jest rannych.

Zdjęcie Widok na ambasadę USA /AFP

Zielona Strefa to dzielnica rządowo-dyplomatyczna, w której znajdują się m.in. parlament i ambasady, w tym placówka USA.

Reklama

To już drugi tego typu atak w ciągu dwóch dni. W sobotę jeden pocisk rakietowy wybuchł w Zielonej Strefie, niecały kilometr od ambasady USA. Kolejny eksplodował ok. 500 metrów od Pałacu Pokoju w dzielnicy Dżadrija i ranił pięć osób. Trzy inne pociski spadły na tereny rolnicze obok amerykańskiej bazy wojskowej w mieście Balad, ok. 80 km na północ od Bagdadu.