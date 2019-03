Bangladesz: Pożar w wieżowcu. Wielu uwięzionych

Pożar wybuchł w wieżowcu w handlowej dzielnicy Dhaki, stolicy Bangladeszu. Wiele osób zostało uwiezionych w środku budynku - poinformowała miejscowa policja i straż pożarna.

Jak podaje BBC, zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka jest rannych. Z kolei "New York Times", powołując się na lokalne media, informuje o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych

Wiele osób jest uwięzionych w 19-piętrowym budynku. Lokalne media podają, że uwięzieni krzyczą o pomoc, a niektórzy nawet wyskakują z okien.

Kilkanaście osób odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Jak podaje agencja Reutera, strażacy próbują ugasić ogień w dzielnicy Banani, gdzie mieści się 19-kondygnacyjny budynek. Na miejscu jest kilkanaście wozów strażackich i 19 zastępów straży pożarnej. Do akcji ratowniczej dołączyły banglijskie siły powietrzne i marynarka wojenna.

W lutym w rozległym pożarze w starej części Dhaki śmierć poniosło 71 osób.