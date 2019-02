Boeing 737 linii lotniczych Biman Bangladesh Airlines lecący do Dubaju zawrócił w niedzielę do Chittagong w Bangladeszu i przymusowo wylądował. Ma to prawdopodobnie związek z próbą porwania - informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela tych linii.

Zdjęcie Boeing 737 linii Biman Bangladesh Airlines, który przymusowo lądował w Chittagong / STR /AFP

Maszyna leciała z Dhaki przez Chittagong w Bangladeszu do Dubaju.

Po zawróceniu i przymusowym lądowaniu w Chittagong samolot otoczyli policjanci i żołnierze. Wszystkim pasażerom pozwolono zejść z pokładu - powiedział Reutersowi przedstawiciel zarządu linii Szakil Miradż.

"Było 142 pasażerów i wszyscy bezpiecznie opuścili samolot" - podkreślił.

Nie ma na razie informacji o tym, co zaszło na pokładzie.