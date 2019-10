Ponad pół miliona osób wzięło udział w Barcelonie w "Marxa per la Llibertat" - marszu pokoju. O północy w regionie skończy się jednodniowy strajk generalny - protest przeciwko wyrokowi skazującemu na więzienie (od 9 do 13 lat) organizatorów nielegalnego referendum niepodległościowego z 2017 roku.

Zdjęcie Zamieszki w Barcelonie /PAP/EPA

W ich obronie po raz kolejny przemówił trener Josep Guardiola. Teraz, piątą noc z rzędu, w centrum Barcelony trwają zamieszki.



Strajk generalny nie zyskał masowego poparcia. Z pierwszych sondaży wynika, że do pracy nie stawił się co trzeci zatrudniony. Protestu nie poparły też dwie największe hiszpańskie centrale związkowe: UGT i CEOE. Od rana w całym regionie strajkujący blokowali autostrady, linie kolejowe i główne ulice miast. Odcięli między innymi drogowe połączenie Katalonii z Francją.

Za organizacją protestów stoi od tygodnia Demokratyczne Tsunami (#TsunamiDemocratic) - portal, który za pośrednictwem mediów społecznościowych informuje o kolejnych akcjach. "Śledzi nas ponad 300 tysięcy osób. To więcej niż osiągnął podobny portal wśród manifestujących w Hong Kongu, a przecież mamy podobną liczbę mieszkańców" - czytamy w ostatnim komunikacie wydanym przez TD.



Nakaz zamknięcia portalu wydała dzisiaj Audiencia Nacional - hiszpański sąd najwyższy, który rozstrzyga najpoważniejsze przestępstwa, m.in. handel narkotykami, zdradę stanu i terroryzm. Jak poinformował Fernando Grande-Marlaska, minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, policja usiłuje zidentyfikować grupy, które za nim stoją. - Nie zamierzamy karać za idee tylko za fakty - zapewniał.

Po raz kolejny w imieniu Demokratycznego Tsunami wystąpił trener Manchesteru City Josep Guardiola. Zaapelował do międzynarodowej społeczności o pomoc w rozwiązaniu konfliktu między Madrytem a Barceloną. Guardiola zażądał poszanowania prawa do zgromadzeń, wolności słowa i sprawiedliwych sądów. - Mam przyjaciół, którzy spędzą 9 lat w więzieniu za to, że próbowali głosować - powiedział. Były trener Barcy oświadczył, że dalej będzie agitował na rzecz skazanych. - Będę czytał manifesty, robił, co mi każą, jeśli to przysłuży się obronie praw człowieka, tutaj, w Altasu (nazwa więzienia - red.), Madrycie czy krajach arabskich. Możecie na mnie liczyć - zapewniał Guardiola.

Po pokojowej manifestacji w Barcelonie po raz kolejny doszło do zamieszek. W centrum miasta ustawiono barykady, płoną kontenery ze śmieciami. Zamaskowany tłum atakuje policję, która użyła gazu. Zdaniem lokalnego, katalońskiego rządu, prowodyrami zamieszek są tzw. antisistema - przeciwnicy obowiązującego systemu, którzy prowokują niepokoje m.in. podczas szczytów G7.



MSW obawia się radykalizacji protestów w Barcelonie. Do miasta przyjechało też co najmniej 200 ultras - członków neofaszystowskich grup, między innymi Nueva Falange. Oni zaś atakują katalońskich nacjonalistów. W nocy brutalnie pobili 23-latka. Katalońska policja zatrzymała już sprawców agresji.

Liga Futbolu Profesjonalnego zdecydowała o przełożeniu przyszłotygodniowego (26.10) el clasico - ligowego starcia dwóch największych klubów, FC Barcelony i Realu Madryt. Zgodnie z kalendarzem, mecz miał się odbyć na Camp Nou. W obawie o bezpieczeństwo zawodników zaproponowała, aby został on przeprowadzony na Santiago Bernabeu, a rewanżowe spotkanie, na wiosnę, w Barcelonie. Pomysłu nie poparli prezesi klubów, Josep Maria Bartomeu uzasadniał, że trudniejsza sytuacja panowała w Katalonii w 2017 r., po referendum niepodległościowym. Stojący na czele Realu Florentino Perez wyraził opinię, że mecz należy przełożyć na inny dzień i tak też się stało. Nową datą będzie prawdopodobnie 18 grudnia.

Dzisiaj przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości stawił się Carles Puigdemont - były lider katalońskiego rządu, który zbiegł z Hiszpanii dzień po ogłoszeniu przez niego republiki i kilka dni przed aresztowaniami polityków i działaczy społecznych odpowiedzialnych za organizację referendum niepodległościowego. Madrycki Sąd Najwyższy wysłał za nim, trzeci już, europejski nakaz aresztowania. Wcześniej Bruksela zdecydowała o zwolnieniu warunkowym i zakazała wyjazdu z kraju. Dzisiaj Puigdemont też wrócił do domu, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

