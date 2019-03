Zdjęcia satelitarne ośrodka badawczego Sanumdong na przedmieściach Pjongjangu sugerują, że Korea Północna może przygotowywać się do wystrzelenia rakiety lub satelity - informuje w portal BBC News.

Wzrost aktywności zaobserwowano wokół ośrodka Sanumdong, gdzie Korea Północna zgromadziła większość swoich pocisków balistycznych i innych rakiet - podaje BBC News.

W czwartek agencja Associated Press przekazała, powołując się na anonimowego posła parlamentu Korei Płd., że południowokoreański wywiad wykrył nasilenie ruchu pojazdów w Sanumdong, w którym, jak się podejrzewa, pracowano nad rakietami dalekiego zasięgu. To tam, jak pisze Reuters, skonstruowano międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-15, zdolny osiągnąć dystans ok. 13 000 km.

Analitycy uważają, że na tym etapie jest bardziej prawdopodobne, że Pjongjang raczej przygotowuje się do wystrzelenia satelity, niż do testu pocisku - podaje BBC News. Jednak USA oświadczyły w tym tygodniu, że nadal będzie to niezgodne ze zobowiązaniami przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una wobec prezydenta USA Donalda Trumpa.

Odbudowa poligonu

Według posła szef agencji wywiadowczej Korei Płd. Suh Hun poinformował na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, że jest jasne, iż pojazdy w Sanumdong dostarczały jakieś zapasy, ale unikał konkretnych odpowiedzi na pytania o ich możliwe przeznaczenie.

Suh Hun miał również powiedzieć parlamentarzystom, że Korea Płn. odbudowuje infrastrukturę na poligonie rakietowym Sohae w Tongczang-ri, którego likwidację rozpoczęto w ub.r. po obietnicach złożonych przez Kima.

Informację o odbudowie poligonu podawały we wtorek również dwa amerykańskie think tanki, które doszły do takiego wniosku po analizie zdjęć satelitarnych. Amerykańska grupa monitorująca Koreę Płn. 38 North przekazała, że infrastruktura na poligonie rakietowym Sohae została odbudowana między 16 lutego a 2 marca.

Według raportu amerykańskiego think tanku Center for Strategic and International Studies Pjongjang "dąży do szybkiej odbudowy" infrastruktury w tej bazie.

BBC News zwraca uwagę, że prace związane z demontażem Sohae rozpoczęły się w zeszłym roku, ale zatrzymały się, gdy rozmowy USA z Koreą Północną utknęły w martwym punkcie.

Trump: Dobre relacje z Kimem

W piątek prezydent Trump powiedział, że ma dobre relacje z Kimem, ale byłby rozczarowany, gdyby Pjongjang zaczął ponownie testować międzykontynentalne rakiety balistyczne (ICBM).

27-28 lutego Trump spotkał się po raz drugi z przywódcą komunistycznej Korei Płn. na szczycie w Hanoi, który zakończył się jednak bez porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

W czwartek wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu powiedział dziennikarzom, że administracja USA nadal uważa, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej jeszcze podczas tej kadencji Trumpa.