W efekcie raportu wskazującego na "toksyczną" atmosferę pracy i mobbing panujący w Amnesty International większość dyrektorów już odeszła lub odchodzi z tej jednej z najbardziej znanych organizacji broniących praw człowieka - podała we wtorek stacja BBC.

Zdjęcie Amnesty International /REUTERS/Carlos Jass /FORUM

Przedstawiony w lutym raport jest efektem niezależnego dochodzenia, które zarządził nowy sekretarz generalny AI Kumi Naidoo, po dwóch samobójstwach pracowników organizacji. W maju 2018 r. popełnił je 65-letni Gaetan Mootoo z francuskiego oddziału AI, pracownik z 30-letnim stażem, który wskazał w liście pożegnalnym, że przyczyną jest stres i presja w pracy, a sześć tygodni później 28-letnia brytyjska stażystka Rosalind McGregor z oddziału w Genewie.

Dochodzenie i raport

W ramach dochodzenia przepytano ok. 475 pracowników, a powstały w wyniku tych rozmów raport wskazuje na liczne przypadki mobbingu, poniżania pracowników, molestowania, także seksualnego, dyskryminacji z powodu płci, rasy czy orientacji seksualnej. Szeregowi pracownicy zarzucali także kierownictwu niekompetencję, oderwanie od realiów i bezduszność. "W wielu rozmowach słowo 'toksyczny' zostało użyte do opisania kultury pracy w Amnesty już od lat 90. Podobnie jak zwroty 'antagonistyczny', 'brak zaufania' i 'zastraszanie" - napisano w raporcie.

Rezygnacje dyrektorów

Po jego publikacji gotowość złożenia rezygnacji zadeklarował cały siedmioosobowy zespół dyrektorów, przyznając, że w organizacji faktycznie panował klimat presji i braku zaufania. Naidoo nie wykluczał wówczas, że nie przyjmie wszystkich rezygnacji, wyjaśniając, że priorytetem jest odbudowa zaufania.

BBC podała we wtorek, że spośród tych siedmiu dyrektorów pięciu już odeszło z Amnesty International lub jest w trakcie odchodzenia z niej. Tymczasem "The Times" napisał we wtorek o złości panującej wśród pracowników organizacji z powodu wysokich odpraw, które mieli dostać odchodzący dyrektorzy, zwłaszcza że równocześnie z powodu kryzysu finansowego zwolniono z pracy ok. 100 osób. Rzeczniczka AI powiedziała jednak BBC, że odprawy dla dyrektorów są "mniej korzystne niż oferowane innym pracownikom".