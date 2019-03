Holender pochodzenia tureckiego, podejrzany o atak z użyciem broni palnej, do którego doszło w poniedziałek w Utrechcie, był już zatrzymany przez holenderskie organy ścigania z powodu podejrzenia o przynależność do Państwa Islamskiego (IS) - podało BBC.

"Kilka lat temu został zatrzymany w związku z podejrzeniami o udział w IS, jednak później został zwolniony" - poinformowało BBC, powołując się na tureckiego przedsiębiorcę mieszkającego w Utrechcie.

Według najnowszych danych władz Utrechtu w wyniku ataku w tramwaju trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych. Burmistrz miasta powiedział, że "motyw terrorystyczny" był najbardziej prawdopodobnym podłożem przedpołudniowego ataku.

Podłoża terrorystycznego ataku nie wykluczył także premier Holandii Mark Rutte.

Policja w Utrechcie poinformowała w poniedziałek, że w związku ze strzelaniną w tramwaju poszukuje 37-letniego mężczyzny urodzonego w Turcji. Policja ostrzegła przed Gokmenem Tanisem i zaapelowała, aby się do niego nie zbliżać.