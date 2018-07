Belgia: Celem zamachu miało być 25 tys. ludzi. Małżeństwo zatrzymane

Dwie osoby - belgijskie małżeństwo irańskiego pochodzenia - zatrzymano pod zarzutem przygotowywania zamachu bombowego na spotkanie irańskiej opozycji we Francji - poinformowała w poniedziałek prokuratura w Brukseli.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /LAURIE DIEFFEMBACQ /AFP

Celem ataku miało być zgromadzenie irańskiego ugrupowania opozycyjnego Ludowi Mudżahedini w Villepinte, ok. 15 km na północny wschód od Paryża; w spotkaniu, które odbyło się 30 czerwca, wzięło udział ok. 25 tys. osób.

Reklama

Belgijskie małżeństwo zostało zatrzymane w sobotę przez oddziały specjalne policji podczas jazdy samochodem w Brukseli. W znajdującej się w samochodzie kosmetyczce funkcjonariusze znaleźli ok. 500 gramów substancji wybuchowej domowej roboty TATP oraz zapalnik. Policyjną operację przeprowadzono na podstawie danych otrzymanych od służb wywiadowczych - przekazała prokuratura.

Po dokonanym zatrzymaniu policja przeszukała w weekend jeszcze pięć domów, ale nie ujawniła rezultatów tej akcji.

Prokuratura poinformowała również, że we Francji zatrzymano wspólnika belgijskiej pary, a w Niemczech irańskiego dyplomatę z placówki w Wiedniu.

Do 2008 roku Unia Europejska uznawała Ludowych Mudżahedinów za organizację terrorystyczną, a USA - do 2012 roku. Ugrupowanie to wchodzi w skład Narodowej Rady Oporu Iranu z siedzibą we Francji.