​Belgia: Ryanair odwołał ponad 100 lotów przez strajk

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair ogłosiły w piątek, że 104 loty do i z Belgii zostaną odwołane w piątek 10 sierpnia z powodu strajku ogłoszonego przez związki zawodowe pilotów.

Zdjęcie Samolot Ryanair; zdj. ilustracyjne /PASCAL PAVANI /AFP

"Związki pilotów w Belgii wezwały do niepotrzebnego strajku w piątek 10 sierpnia, zostaliśmy więc zmuszeni do odwołania 104 lotów z/do Belgii spośród ponad 2,4 tys. planowych lotów tego dnia (10 sierpnia) w Europie" - poinformował Ryanair w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Reklama

Jak dodano, pasażerowie zostali poinformowani drogą mailową lub SMS-em, że przewoźnik zaoferuje im alternatywne loty lub zostaną im zwrócone pieniądze za bilet.

Żądania pracowników

W środę związki zawodowe Christian Trades Union i Belgian Cockpit Association (BeCA) wezwały swoich członków do strajku 10 sierpnia. Chociaż nie jest jasne, ilu pilotów włączy się do akcji, Ryanair z tygodniowym wyprzedzeniem poinformował dużą liczbę swoich klientów o odwołaniu ich lotów.

Związki zawodowe w Ryanair domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie prawa irlandzkiego oraz by wszystkim oferowano takie same warunki, bez względu na to, czy są zatrudnieni bezpośrednio przez przewoźnika, czy też za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wysuwane są też żądania płacowe.

Ryanair twierdzi, że warunki, jakie zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują jego rywale, a żądania związków są nieuzasadnione.

Ryanair lata w 37 krajach z 86 baz. W zeszłym roku przewiózł 130 mln pasażerów. W lipcu strajkowali pracownicy linii w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Irlandii i we Włoszech.

Z Brukseli Łukasz Osiński