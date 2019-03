Polska imigrantka Katarina Niewiedzial została pełnomocniczką landowego rządu Berlina do spraw integracji i migracji. To pierwszy taki przypadek w 37-letniej historii urzędu.

Zdjęcie Berlin /Mariusz Gaczyński /East News

41-letnia dziś Katarina przyjechała do Niemiec ze Zgorzelca jako 12-letnia Katarzyna. Jak miliony innych uchodźców i przesiedleńców ze Wschodu trafiła najpierw z rodzicami do obozu przejściowego Friedland w Dolnej Saksonii. Do podstawówki chodziła w portowym Bremerhaven na północy kraju. Następnie studiowała politologię w Oldenburgu i Berlinie, gdzie osiadła na stałe.

"Wiem, co to znaczy przybyć do obcego kraju i zaczynać od zera" - powiedziała w środę na konferencji prasowej, którą przytacza "Deutsche Welle". Przyznała, że na początku mówiła tylko po polsku i poza rodziną czuła się jak niemowa.

"Z mojego doświadczenia wynika, że integracja tutaj zbyt często zależy od szczęścia i przypadku. Nie powinno tak być. Potrzebujemy systemowego wsparcia" - postuluje.

Przez większą część swojego zawodowego życia Katarina Niewiedzial była związana z urzędami zajmującymi się imigrantami. 15 lat temu dostała pracę w biurze pełnomocnika ds. integracji i migracji berlińskiego Senatu (tak jest określany landowy rząd Berlina, który jest miastem na prawach kraju związkowego RFN). Ostatnie pięć lat zajmowała się integracją imigrantów w stołecznej dzielnicy Pankow.

Niewiedzial była chwalona przez współpracowników i petentów urzędu za niestereotypowe myślenie o roli urzędu, którym kierowała. W szczególności za zmianę kultury pracy i otwarcie się na ludzi.

Według oficjalnych statystyk w niemieckiej stolicy żyje około 100 tys. Polaków i osób pochodzenia polskiego.