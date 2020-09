Pomimo prób rozpędzenia akcji i zatrzymania co najmniej 24 osób studenci mińskich uczelni kontynuują protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi i przemocy milicji. Służby potwierdziły, że doszło do zatrzymań.

Zdjęcie Próba zatrzymania studentów przez OMON /PAP/EPA

Studenci zbierają się w kolumny w różnych miejscach miasta i maszerują jego ulicami. Milicja próbuje protest ograniczać, blokując wejścia do uczelni i na ulice oraz wzywając do zaprzestania udziału w nielegalnej akcji.



Według szacunków niezależnego portalu Nasza Niwa w kolumnach idzie "wiele tysięcy ludzi". Do studentów dołączają mieszkańcy Mińska.

Reklama

Studenci domagają się przeprowadzenia na Białorusi uczciwych wyborów oraz wypuszczenia więźniów politycznych i innych zatrzymanych.

Akcja rozpoczęła się we wtorek rano. Doszło do punktowych zatrzymań przy uczelniach. Milicja rozpędziła kolumnę młodych ludzi przy Placu Zwycięstwa i zatrzymywała uczestników akcji.

MSW potwierdziło, że doszło do "zatrzymań w ramach postępowania administracyjnego" - poinformowała agencja Interfax-Zachód.

Na akcje protestu, jak informuje Nasza Niwa, wychodzą we wtorek także robotnicy z placów budowy i mińskich zakładów.