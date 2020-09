Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadziło się w niedzielę (6 września) w Mińsku przed Pałacem Niepodległości, siedzibą prezydenta Białorusi. Teren pałacu ogrodzony jest drutem kolczastym. Doszło do zatrzymań.

Zdjęcie Protesty w Mińsku / STR /PAP/EPA

Uczestnicy protestu podeszli blisko do kordonu utworzonego przez funkcjonariuszy OMON i żołnierzy wojsk wewnętrznych, a także przez milicyjną polewaczkę i maszyny z rozkładanymi tarczami do rozpędzania demonstracji. Na płocie, który w ten sposób powstał, demonstranci przykleili plakaty i malowali graffiti.

"Odejdź!" i "Wstyd!" - skandowano pod adresem Alaksandra Łukaszenki w trakcie demonstracji, która stała się już tradycyjnym wydarzeniem niedzieli w czasie akcji protestu po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia.

Ze strony sił bezpieczeństwa stale rozlegał się dźwięk syreny, który zapewne miał odstraszać demonstrantów.

"Rozstrzyga się przyszłość naszych dzieci"

Ania i Wacław przyszli na marsz z dwójką dzieci, w wieku roku i dwóch, pomimo zdecydowanych ostrzeżeń ze strony MSW, by rodzicie "opamiętali się" i zachowywali się odpowiedzialnie.

- Przede wszystkim, dzieci są z nami, bo nie mamy ich z kim zostawić - mówiła Ania. - A na poważnie, to uważamy, że wszyscy powinniśmy tu być, bo rozstrzyga się przyszłość naszych dzieci - dodała.

- Dlaczego mamy się bać wyjść na ulice we własnym mieście? - pytał Wacław. Jego zdaniem Białorusini mają prawo do pokojowego protestu. - Ludzi zatrzymują i zastraszają, ale liczba protestujących nie maleje. Może to da władzom do myślenia - dodał.

Jeden z funkcjonariuszy prysnął gazem

W czasie protestu jeden z funkcjonariuszy prysnął gazem (nie wiadomo jakim) w kierunku demonstrujących po tym, gdy jeden z nich napisał obraźliwe słowa pod adresem Alaksandra Łukaszenki na samochodzie służącym do rozpędzania demonstracji.

Doszło do zatrzymań

Jak poinformowały niezależne media, w pobliżu pałacu prezydenckiego w Mińsku doszło do zatrzymań. Rozpoczęły się, gdy przed siedzibą prezydenta, a na przeciwko kordonu sił bezpieczeństwa, pozostały tylko niewielkie grupy ludzi.

Z relacji mediów wynika, że milicja zatrzymywała rozchodzące się po mieście mniejsze grupy, które wcześniej uczestniczyły w demonstracji.

W chwili, gdy poinformowano o nowych zatrzymaniach przed pałacem, Centrum Praw Człowieka Wiasna obliczyło, że w Mińsku zatrzymano w niedzielę co najmniej 97 osób.

Do zatrzymań doszło też m.in. w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach, Mohylewie i Witebsku. Według Wiasny wśród zatrzymanych są dziennikarze Biełsatu, BiełaPAN i Białoruskiego Radia Racyja.

Z Mińska Justyna Prus