Białoruś: Milicjant pobił protestującą. Jest nagranie

Białoruski portal TUT.by opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak w czasie niedzielnego protestu milicjant z całej siły uderzył w twarz protestującą. Kobieta upadła na ziemię.

Zdjęcie Protesty są dławione przez służby bezpieczeństwa /STRINGER /PAP/EPA

Do incydentu doszło w niedzielę (14 sierpnia) podczas pokojowego protestu w mieście Żodzino.



Wywiązała się słowna przepychanka między demonstrantami a milicjantami.



Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak milicjant uderza w twarz uczestniczkę manifestacji. Kobieta upada na ziemię. W jej obronie stanęli inni protestujący.



Funkcjonariusz został zabrany przez kolegów do busa służb.



Reklama

Podczas niedzielnych protestów na Białorusi zatrzymano 774 osoby, z tego ponad 500 w Mińsku - poinformowało w komunikacie tamtejsze MSW.

Z ogólnej liczby zatrzymanych 544 zatrzymano w aresztach, gdzie oczekują oni na procesy za udział w nielegalnych akcjach. Poniedziałek będzie kolejnym dniem procesów uczestników protestów.

MSW podało, że w różnych miejscowościach odnotowano 28 akcji protestacyjnych, w których wzięły udział 22 tys. osób.

Według niezależnych szacunków, pomimo brutalnych interwencji struktur siłowych, w stolicy znowu zgromadziło się w różnych miejscach ponad 100 tys. ludzi.