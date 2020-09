Powołana przez opozycję na Białorusi Rada Koordynacyjna poinformowała w sobotę, że zamierza nadal działać. Decyzje Rady w warunkach, gdy nie mogą ich podejmować członkowie prezydium, podejmowane będą przez ogół Rady zwykłą większością głosów.

Zdjęcie Protesty na Białorusi /STRINGER /PAP/EPA



Rada zapewniła, że utrzymane zostają priorytety jej działalności: przerwanie przemocy i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które się jej dopuściły, uwolnienie na Białorusi więźniów politycznych oraz przeprowadzenie nowych uczciwych wyborów.

"W najbliższym czasie uruchomimy nowe inicjatywy, które pomogą w tym, by można było dostrzec wsparcie Białorusinów. Pojawią się narzędzia, dzięki którym będzie można wyrazić zaufanie do Rady Koordynacyjnej" - oświadczyło to gremium.

Rada wezwała do rozpowszechniania informacji o więźniach politycznych, bowiem - jak oceniła - upublicznienie tych danych pomoże w jak najszybszym zwolnieniu zatrzymanych.

Spotkanie Rady Koordynacyjnej, na której podjęto te ustalenia, odbyło się w piątek. Rada poinformowała w sobotę o jego wynikach.

Spośród siedmiorga członków prezydium Rady Koordynacyjnej na wolności na Białorusi znajduje się tylko pisarka, noblistka Swiatłana Aleksijewicz. Pozostali zostali zatrzymani, przebywają w areszcie w związku z innymi postępowaniami lub zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę.