Białoruś: Redaktor naczelna agencji BiełaPAN zatrzymana

W Mińsku została zatrzymana Iryna Leuszyna, redaktor naczelna niezależnej białoruskiej agencji informacyjnej "BiełaPAN". Media informują, że w jej mieszkaniu widoczne są ślady przeszukania.

Iryna Leuszyna jest kolejnym redaktorem zatrzymanym i przewiezionym na przesłuchanie do Komitetu Śledczego. Od wtorku na Białorusi przesłuchano już kilkunastu dziennikarzy, między innymi z portalu internetowego "TUT.by" i agencji prasowej "BiełaPAN". Prawdopodobnie siedmioro zostało zatrzymanych.



Chodzi o sprawę nielegalnego korzystania z płatnych serwisów państwowej agencji informacyjnej "Biełta" za pomocą cudzych haseł. Niezależni białoruscy komentatorzy są zdania, że jeśli nawet doszło do naruszenia prawa, to organa ścigania podjęły nieadekwatne działania wobec dziennikarzy.



O ich uwolnienie zaapelowała między innymi Unia Europejska, Rada Europy i Reporterzy bez Granic. Tymczasem przedstawiciel Komitetu Śledczego oznajmił, że śledztwo jest prowadzone rzetelnie.