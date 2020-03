Białoruś: Rekordowo ciepła pogoda, pojawił się czosnek niedźwiedzi

Na Białorusi rekordowo ciepły początek wiosny. Wczoraj w Brześciu - blisko polskiej granicy- zanotowano 16,6 stopni Celsjusza. To absolutny rekord dla tego dnia.

Zdjęcie Czosnek niedźwiedzi, zdjęcie ilustracyjne /ADAM LAWNIK /East News

Na Białorusi we wtorek pobite zostały rekordy ciepła na 34 stacjach badających pogodę. W Mińsku było 10 kresek powyżej zera, czyli najcieplej od 25 lat. Media zauważają, że od początku marca codziennie bite są rekordy temperatury.



Z powodu ciepłej pogody budzi się do życia roślinność. W stolicy na bazarach pojawił się czosnek niedźwiedzi. To pierwsza naturalnie wyrosła nowalijka, która pojawia się w sprzedaży po zimie. Jednak w tym wieku nigdy wcześniej nie sprzedawano go w pierwszych dniach marca - zazwyczaj kilka tygodni później.