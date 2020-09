Syn aktywistów Europejskiej Białorusi Aleny Łazarczyk i Siarhieja Mackojcia sześcioletni Arciom od czwartku (17 września) znajduje się w domu dziecka - poinformowały telewizja Biełsat i Radio Swaboda.

Alena Łazarczyk powiedziała Radiu Swaboda, że 17 września została zatrzymana w celu sprawdzenia dokumentów. Milicja odebrała jej telefon i zabrała na komisariat, przetrzymując tam do późnego wieczora.



W związku z tym, że nie odebrała dziecka ze szkoły przed godz. 18, nauczyciele wezwali służby socjalne i sześcioletni Arciom został odwieziony do placówki państwowej w jednej z mińskich dzielnic.

Telewizja Biełsat poinformowała na komunikatorze Telegram, że w piątek do domu Łazarczyk przyszli przedstawiciele służb socjalnych, by sprawdzić warunki, w jakich mieszka rodzina.



Do piątku wieczorem rodzicom nie pozwolono zobaczyć dziecka, ani zabrać go do domu.

