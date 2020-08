Białoruś: Zatrzymano dwoje członków Rady Koordynacyjnej

Białoruska milicja potwierdziła zatrzymanie w poniedziałek (24 sierpnia) dwójki członków prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej - Wolhi Kawalkawej i Siarhieja Dyleuskiego, który jest też przywódcą strajku w mińskiej fabryce traktorów.

Zdjęcie Białoruś: Zatrzymano dwoje członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

W mediach pojawiła się również informacja o zatrzymaniu szefa komitetu strajkowego w zakładach Biełaruskalij w Salihorsku.

"Zostali oni zatrzymani w ramach postępowania administracyjnego" - powiedziała agencji Interfax-Zapad o zatrzymaniu Kawalkawej i Dyleuskiego rzeczniczka stołecznych struktur MSW, Natalja Hanusiewicz.

O zatrzymaniu w poniedziałek rano przez OMON przed wejściem do fabryki traktorów MTZ dwojga członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej poinformowały jako pierwsze media niezależne - Radio Swaboda i telewizja Biełsat. Radio Swaboda poinformowało też o zatrzymaniu lidera komitetu strajkowego zakładów Biełaruskalij w Salihorsku Anatola Bokuna.

Współpracowniczka Cichanouskiej i pracownik fabryki traktorów

Wolha Kawalkawa jest aktywistką opozycyjną i współpracowniczką Swiatłany Cichanouskiej, kandydatki w wyborach prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia, która została zmuszona przez władze do wyjazdu z kraju. Drugi zatrzymany, Siarhiej Dyleuski, to pracownik fabryki traktorów w Mińsku (MTZ), lider tamtejszego komitetu strajkowego.

Oboje są członkami prezydium powołanej w ubiegłym tygodniu z inicjatywy Cichanouskiej Rady Koordynacyjnej, która ma na celu doprowadzenie do dialogu między władzami i społeczeństwem protestującym przeciwko sfałszowaniu wyborów.

Chcą doprowadzić do pokojowego przekazania władzy

Jako najważniejsze zadanie Rada Koordynacyjna stawia przed sobą doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy.

Według Rady i jej zwolenników wyniki wyborów zostały sfałszowane, a wygrała je przebywająca obecnie na Litwie Cichanouska.

Prokurator generalny Białorusi: To próba przejęcia władzy

Prokurator generalny Białorusi Alaksandr Kaniuk oświadczył, że utworzenie Rady jest próbą przejęcia władzy w kraju. Wszczęto postępowanie karne z artykułu o "wzywaniu do działań, których celem jest zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Białorusi", za co maksymalny wymiar kary to pięć lat więzienia.

Od dnia wyborów z 9 sierpnia na Białorusi trwają masowe protesty przeciwko sfałszowaniu wyników głosowania, które - według ogłoszonych rezultatów - wygrał Alaksandr Łukaszenka, zdobywając ponad 80 proc. głosów.

Z Mińska Justyna Prus