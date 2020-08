Białorusini strajkują. Zamiast nich w telewizji państwowej pracują Rosjanie

1 / 6

W kopalniach białoruskiego koncernu potasowego Biełaruskalij, w których trwają strajki, wstrzymano wydobycie - podał we wtorek niezależny białoruski portal Tut.by, powołując się na relacje górników. O godzinie 15 (14 w Polsce) strajkujący górnicy zebrali się na głównym placu w Salihorsku. Maksim Pozniakow, kierujący Białoruskim Niezależnym Związkiem Zawodowym, powiedział rosyjskiej agencji TASS, że wydobycie już wstrzymano. - Komitety strajkowe założono we wszystkich kopalniach, kopalnie stoją, ludzie nie poszli do kopalń, ruda nie jest wydobywana - podkreślił.