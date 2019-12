W centrum Mińska zbierają się przeciwnicy białorusko-rosyjskiej integracji. Dziś w Soczi nad Morzem Czarnym prezydenci Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin mają rozmawiać o pogłębieniu integracji między obu krajami. Białoruska opozycja obawia się, że może dojść do utraty niepodległości.

Zdjęcie Białoruska opozycja protestuje przeciwko integracji z Rosją /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

Demonstranci zaczęli zbierać się w południe czasu lokalnego (godz. 10 czasu polskiego) wzdłuż centralnego Prospektu Niepodległości.

W Pobliżu Placu Październikowego i Poczty Głównej zostały utworzone żywe łańcuchy ludzi trzymających się za ręce. Zebrani mówią, że są przeciwni integracji z Rosją.

"My mamy swój kraj. Nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie" - powiedział student z Mińska. Inny dodał: "Wiele narodów tylko marzy o niepodległości. My ją mamy i nie można jej zgubić".

Białoruska milicja zaczęła wzywać zebranych do rozejścia się. W odpowiedzi ludzie zaczęli skandować: "Niech żyje Białoruś".

Niektórzy uczestnicy akcji protestu przynieśli historyczne biało-czerwono-białe flagi. Wśród demonstrantów obecni są znani liderzy opozycji Pawieł Siaiwiarynie i Uładzimir Niaklajeu.