​Biden atakuje Trumpa. W spocie znalazła się także... Agata Kornhauser-Duda

Kampania prezydencka w USA nabiera rozpędu. Główny rywal Donalda Trumpa Joe Biden przekonuje w nowym spocie, że "cały świat śmieje się z prezydenta USA". W nagraniu użyto także scenki, w której znalazła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Zdjęcie Spotkanie par prezydenckich Polski i USA w 2017 roku /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Joe Biden to kandydat w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020. Jego sztab nie traci jednak czasu i wchodzi do gry ze spotem krytycznym wobec Donalda Trumpa.

Główna teza materiału opiera się na sformułowaniu, że z prezydenta USA "śmieje się cały świat". Dowodem są zamieszczone w spocie nagrania, w których światowi przywódcy odnoszą się do Trumpa z zażenowaniem lub lekceważeniem, a nawet wprost wyśmiewają. Spot zaczyna się od scen, które stały się popularne po ostatnim szczycie NATO. Wówczas premier Kanady, premier Wielkiej Brytanii i prezydent Francji żartowali między sobą z wystąpień Trumpa.

Wideo Biden atakuje Trumpa. Nowy spot wyborczy

Pierwsza dama w spocie Bidena

W spocie znalazł się także wątek polski. Wspomniany fragment pokazuje przywitanie par prezydenckich Polski i Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu widać, jak Agata Kornhauser-Duda podchodzi do Trumpa i jego żony i podaje rękę Melanii Trump, mimo że dłoń do powitania wyciągnął również prezydent USA. Ręka Trumpa zastyga w bezruchu, a głos lektora ze spotu głosi, że Trump jest coraz bardziej wyizolowanym przywódcą.

Nagranie pochodzi z wizyty pary prezydenckiej USA w Polsce w 2017 roku. Wówczas spekulowano, że pierwsza dama pominęła podanie ręki prezydentowi Trumpowi. Jak się jednak okazało, był to urywek całości. Agata Kornhauser-Duda najpierw podała dłoń Melanii Trump, a następnie przywitała się z Donaldem Trumpem.

Etykieta nie precyzuje, co dokładnie należy zrobić w takiej sytuacji. Można nawet przyjąć, że każda z osób zachowała się prawidłowo, choć inaczej. Z jednej strony - to kobieta inicjuje powitanie. Z drugiej - osoba starsza lub na wyższym stanowisku wyciąga rękę, by się przywitać. Zatem - mimo, że wyszło niezręcznie, każda z osób chciała się zachować prawidłowo.