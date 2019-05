Biskup zasnął w błocie. Zdjęcie obiegło świat

Biskup diecezji Limón (Kostaryka) Javier Gerardo Román Arias został sfotografowany, gdy zasnął na błotnistej ścieżce w dżungli. Jak się okazało - hierarcha co tydzień w niedzielę stara się dotrzeć z darami do najbardziej odległych wiosek w jego diecezji. Fotografia wywołała lawinę pozytywnych komentarzy.

Zdjęcie Biskup Javier Román Arias śpi na błotnistej ścieżce w dżungli /Monseñor Javier Román Arias /facebook.com

Zdjęcia z wyprawy do zamieszczono na facebookowym koncie biskupa. Hierarcha, w cywilnym stroju, śpi podczas próby dotarcia do najbardziej odległych wiosek w dżungli.





Fotografie udostępnił także mieszkający w Kostaryce polski franciszkanin, o. Kasper Mariusz Kaproń OFM.



"Biskupi o zapachu owiec. Na zdjęciu Javier Gerardo Román Arias, biskup diecezji Limón (Kostaryka). Prawie każdego tygodnia na niedzielę stara się dotrzeć do najbardziej oddalonych wiosek swojej diecezji" - czytamy na Facebooku.

"Wioski te w zdecydowanej większości są rdzenne, indiańskie, zagubione w dżungli. Dlatego też drogę musi przemierzać głównie pieszo, niosąc na plecach nie tylko żywność, ale także to wszystko co jest potrzebne do sprawowania liturgii, a czasami także jakiś element do wystroju kaplicy (jak na przykład krzyż). Wszystko po to, aby przynieść ulgę i przesłanie ewangelii swoim braciom" - napisał o. Kaproń.

Zdjęcie wywołało lawinę pozytywnych komentarzy. Wielu ludzi wyraziło szacunek dla działań biskupa, licznie padały także deklaracje modlitwy w jego intencji.



Javier Román Arias ma 56 lat. Biskupem diecezjalnym Limón mianował go papież Franciszek w 2015 r.