"Finalizujemy pierwszą część naszych negocjacji i przystępujemy do dalszych rozmów dotyczących obecności wojsk USA w Polsce" - powiedział we wtorek w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Piotr Molecki /East News

Błaszczak w drugim dniu swojej wizyty w Waszyngtonie spotkał się z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Na środę zaplanowano ogłoszenie przez prezydentów Polski i USA Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa porozumienia dotyczącego obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Kolejne rozmowy

Reklama

Po spotkaniu z Boltonem Błaszczak w rozmowie z dziennikarzami pytany o powstanie w Polsce tzw. Fort Trump, odpowiedział: "To wydarzenie o bardzo ważnej randze, kolejne ważne wydarzenie po wejściu Polski do NATO".

Dodał, że we wtorek będzie prowadził jeszcze rozmowy z p.o. sekretarzem obrony USA Patrickiem Shanahanem o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Jak dodał, rozmowa ma dotyczyć także wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce.

"W ten sposób kończymy pierwszy etap negocjacji związany ze wzmocnieniem obecności USA w Polsce. To jest zwieńczenie pierwszego etapu. Będziemy wypełniać decyzję, jaką podejmą prezydenci Polski i USA działaniem, a rezultat przyniesie dobre efekty, jeżeli chodzi o zdolności obronne Wojska Polskiego i bezpieczeństwo Polski" - mówił Błaszczak. "To jest proces. Finalizujemy pierwszą część naszych negocjacji i przystępujemy do dalszych rozmów" - dodał.

Jak ocenił szef MON, "ten proces jest na dobrej drodze, a naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski i Polaków".

Co z Fort Trump?

Błaszczak spytany, czy to oznacza, że Fort Trump jest coraz bliżej realizacji, Błaszczak odpowiedział: "Polska jest bezpieczniejsza. Myliłby się ten, kto by twierdził, że my wyłącznie powierzamy nasze bezpieczeństwo naszym sojusznikom. Nie. Jesteśmy aktywni w NATO, rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie" - mówił szef MON.

W tym kontekście wymienił tworzenie nowej 18. Dywizji we wschodniej części kraju, a także modernizację wojska "w najnowocześniejszy sprzęt kompatybilny ze sprzętem wojsk USA". Poinformował, że na modernizację techniczną do 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości 185 mld zł. "To są koszty funkcjonowania Wojska Polskiego w całości. (...) To są koszty związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa Polsce" - dodał.

Minister podkreślił też, że Polska zainwestuje w infrastrukturę, która będzie służyła wojskom USA w Polsce, ale także polskim siłom.

Pytany o duże koszty związane z zapowiadanym zakupem samolotów F-35, odpowiedział: "Stać nas na to, żeby kupować nowe samoloty. Moja decyzja, żeby zastąpić postsowieckie samoloty samolotami najnowszymi, jest uzasadniona. Bezpieczeństwo jest bezcenne. Dzięki temu, że Polska jest bezpieczna, może rozwijać się polska gospodarka, dzięki temu przyciągamy inwestycje do naszego kraju. A więc bezpieczeństwo jest priorytetem rządu PiS" - podkreślił.