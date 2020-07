Bolało ją gardło. Okazało się, że ma żywą glistę w migdałkach

Nie taką diagnozę spodziewała się usłyszeć 25-letnia Japonka, która poszła z bolącym gardłem do lekarza. Po zbadaniu, okazało się, że w migdałkach kobiety zagnieździła się żywa glista.

25-latka zgłosiła się do szpitala w Tokio, ponieważ od pięciu dni odczuwała ból gardła. Wtedy okazało się, że w lewym migdałku kobiety zagnieździła się żywa larwa. Miała 38 milimetrów.

Lekarze wyciągnęli ją za pomocą pincety - informuje magazyn "The American Society of Tropical Medicine and Hygiene". Kobieta przyznała, że kilka dni wcześniej jadła sashimi.

25-latce zbadano krew. Na szczęście wyniki były dobre, a stan zdrowia kobiety poprawił się po usunięciu glisty.

Badanie DNA potwierdziło, że larwa to Pseudoterranova azaras - pasożytnicza glista. Występuje w surowym lub niedogotowanym mięsie ryb lub owoców morza. Spożycie takich nicieni powoduje anisakiozę - chorobę pasożytniczą.