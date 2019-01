W Boliwii w Santa Cruz został schwytany włoski lewacki terrorysta Cesare Battisti. Włoskie media przypominają, że skazany zaocznie na dożywocie wymykał się włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości od 38 lat.

Zdjęcie Cesare Battisti /AFP

Cesare Battisti należał w latach 70. do terrorystycznej organizacji "Uzbrojeni proletariusze na rzecz komunizmu". 38 lat temu zbiegł z więzienia we Włoszech do Francji, która wówczas udzielała schronienia lewackim terrorystom wyrzekającym się przemocy.

Cztery lata później został skazany we Włoszech zaocznie na dożywocie za udział w zamachach terrorystycznych, w których śmierć poniosły cztery osoby, w tym dwóch policjantów.

We Francji zasłynął jako autor poczytnych powieści kryminalnych. Gdy w 2002 roku groziła mu ekstradycja do Włoch, grupa francuskich intelektualistów pomogła mu uciec do Brazylii.

Miesiąc temu brazylijski Sąd Najwyższy wydał nakaz aresztowania Battistiego, ale terrorysta zbiegł. W sobotę, 12 stycznia, został zatrzymany w Boliwii przez włoskich agentów Interpolu.