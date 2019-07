Boris Johnson nowym premierem Wielkiej Brytanii

Po odebraniu formalnej nominacji na to stanowisko z rąk królowej Elżbiety II, 55-letni Boris Johnson został w środę nowym premierem Wielkiej Brytanii. Jeszcze tego samego dnia polityk powoła pierwszych członków swojego rządu.

Zdjęcie Boris Johnson /Daniel Leal-Olivas/WPA-Pool /AFP

Johnson został powołany na stanowisko podczas prywatnej ceremonii z udziałem monarchini w Pałacu Buckingham, stając się 14. premierem urzędującym za jej panowania. Monarchini wcześniej przyjęła rezygnację poprzedniej szefowej rządu, Theresy May.

Po opuszczeniu Pałacu, nowy premier skieruje się na Downing Street, gdzie zaplanowano jego pierwsze wystąpienie do narodu, a następnie rozpocznie powoływanie członków rządu.

Incydent przed nominacją

Przed nominacją grupa aktywistów środowiskowych doprowadziła do krótkiego zatrzymania przejazdu samochodu z Borisem Johnsonem na trasie do Pałacu Buckingham.

Demonstranci wyszli na reprezentacyjną aleję The Mall w centrum Londynu i uformowali ludzki łańcuch w poprzek ulicy, zmuszając konwój do krótkiego postoju. Towarzyszący Johnsonowi policjanci szybko rozpoczęli usuwanie protestujących, ale samochód z premierem na pokładzie musiał objechać grupkę, która miała ze sobą transparent z napisem "Klimatyczny stan wyjątkowy". Do odpowiedzialności za ten incydent przyznał się Greenpeace.

Pomimo incydentu, który wzbudzi pytania dotyczące zabezpieczenia przejazdu, Johnson dotarł do Pałacu Buckingham bez dalszych utrudnień.

Polityk został we wtorek nowym liderem Partii Konserwatywnej, pokonując w walce o schedę po ustępującej szefowej rządu Theresie May obecnego szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta.