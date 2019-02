Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może zostać opóźnione aż o 21 miesięcy - podaje "Guardian", powołując się na źródła unijne. Pomysł ten zyskuje coraz większe poparcie wśród przywódców Wspólnoty.

Przypomnijmy, że Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Trwa jednak impas. Wynegocjowana umowa "rozwodowa" została odrzucona przez brytyjski parlament, a brexit bez umowy wywoła chaos i zaszkodzi gospodarce po obu stronach kanału La Manche.

Jak czytamy w "Guardianie", unijni przywódcy są sfrustrowani postawą brytyjskich negocjatorów, którzy, wedle relacji, przyjeżdżają na rozmowy bez żadnych konstruktywnych propozycji.

Ostatnio Theresa May ponownie przełożyła termin kolejnego głosowania nad umową rozwodową - na 12 marca.

Taki obrót zdarzeń spowodował, że unijni liderzy coraz bardziej skłaniają się ku pomysłowi, by przesunąć brexit na koniec 2021 roku.

O to musiałby jednak wnioskować Londyn, a Theresa May, póki co, wyklucza takie rozwiązanie.

"Mówi się o przedłużeniu artykułu 50, tak jakby rozwiązywało to problem, co oczywiście jest nieprawdą. To tylko odroczenie decyzji. W pewnym momencie musimy ją jednak podjąć" - skomentowała Theresa May.

Z kolei kanclerz Austrii Sebastian Kurz oficjalnie poparł postulat opóźnienia brexitu.

"Jeśli na początku marca nadal nie będzie poparcia dla porozumienia (w brytyjskim parlamencie - przyp. red.), to dobrym pomysłem jest przesunięcie brexitu, ponieważ scenariusz 'no deal' będzie zły dla UE i ekstremalnie zły dla Wielkiej Brytanii" - ocenił.

Dlaczego opóźnienia miałoby być aż tak długie? Bruksela chce uniknąć sytuacji, w której Londyn będzie notorycznie wnioskował o przesunięcie terminu brexitu o trzy miesiące. Wspólnota mogłaby się zgodzić na trzymiesięczne opóźnienie wyłącznie w sytuacji, gdyby było to związane z kwestiami technicznymi, a nie trwającym impasem.

W kuluarach szanse na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy ocenia się na 50 proc. - czytamy w "Guardianie".