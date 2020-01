Brytyjskie linie lotnicze British Airways zawiesiły wszystkie bezpośrednie loty do i z Chin kontynentalnych – podał Reuters. To efekt ostrzeżenia, które wydał rząd, aby po wybuchu epidemii koronawirusa wszelkie podróże do Państwa Środka ograniczać tylko do koniecznych sytuacji.

Zdjęcie Samoloty British Airways /AFP

Jak donosi Reuters, że na stronie internetowej British Airways nie ma lotów do Chin zarówno w tym, jak i w przyszłym miesiącu.

"Przepraszamy klientów za niedogodności, ale priorytetem jest dla nas zawsze bezpieczeństwo naszych klientów i członków załogi" - napisano.



Przypomnijmy, że liczba zarażonych koronawirusem zmienia się z godziny na godzinę i doszła już w Chinach do 6 tys. osób. Dotychczas stwierdzono 132 ofiary śmiertelne.