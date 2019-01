Podczas spotkania G6 w Lyonie zaprosiłem Matteo Salviniego do Warszawy - napisał w sobotę na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński.

Zdjęcie Joachim Brudziński /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Jak poinformowało w piątek włoskie MSW, wicepremier i szef MSW Matteo Salvini podczas wizyty 9 stycznia w Warszawie spotka się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Podczas spotkania G6 w Lyonie zaprosiłem Matteo Salviniego do Warszawy. Polska i Włochy to kraje zewnętrzne UE Frontex. Mamy wiele interesów gospodarczych, kulturalnych, społecznych" - napisał Brudziński. Jego zdaniem atakowanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za to, że spotka się wicepremierem Włoch jest "czystą głupotą".







Pierwszy o wizycie Salviniego w Polsce poinformował w czwartek rzymski dziennik "La Repubblica". Gazeta napisała, że głównym tematem rozmów szefa MSW i lidera Ligi z Jarosławem Kaczyńskim ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z Joachimem Brudzińskim włoski polityk rozmawiał w październiku podczas obrad ministrów spraw wewnętrznych w Lyonie.