Bruksela: Otwarto pierwsze "okno życia"

Po prawie trzyletniej batalii sądowej w Brukseli powstało pierwsze "okno życia" i drugie w Belgii. Zabiegała o to organizacja Corvia pomagająca osobom biednym.

"Okno życia" miało być otwarte w Brukseli już trzy lata temu, ale zgody nie wydał wtedy burmistrz z jednej z brukselskich gmin z partii socjalistycznej, który mówił, że to powrót do praktyk średniowiecznych. Organizacja Corvia wniosła więc skargę do sądu. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił decyzję ówczesnego burmistrza.

Drugie w Belgii "Okno życia" powstało w gminie Evere, a pierwsze w Antwerpii, 20 lat temu. Od tego czasu zostawiono w nim 18 dzieci.