Brytyjski parlament ujawnia maila szefów Facebooka

Oficjalnie szef Facebooka Mark Zuckeberg opowiada, że celem platformy jest "łączenie ludzi" i "czynienie świata bardziej otwartym". Jednak z maili ujawnionych przez brytyjski parlament wynika, że za zamkniętymi drzwiami liderzy Facebooka zastanawiają się, jak wyciągnąć od użytkowników jak najwięcej danych, by później na nich zarobić.

Zdjęcie Szefowie Facebooka. Od lewej: Mark Zuckerberg, Dan Rose, Sheryl Sandberg /AFP

Maile pochodzą z akt procesu, jaki firma Six4Three wytoczyła Facebookowi. Pod koniec listopada korespondencja została przekazana brytyjskiemu parlamentowi przez kierownictwo Six4Three i posłużyła do przesłuchania przedstawiciela Facebooka w izbie. Teraz maile zostały przez parlamentarzystów upublicznione.

Treść korespondencji dopłenia obrazu Facebooka, jaki zaczął się wyłaniać po wybuchu afery Cambridge Analytica.

Z maili wynika m.in., że w 2015 roku firma zaczęła w sposób ciągły gromadzić dane dot. rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych użytkowników Androida - po to, by poznać ich zwyczaje. W mailach liderzy Facebooka zdawali sobie sprawę, że "jest to dość ryzykowne z PR-owego punktu widzenia" i zastanawiali się, jak to robić bez informowania o tym użytkowników. Jeden z pracowników platformy martwił się, że "dziennikarze będą pisać historie w stylu 'Facebook wykorzystuje aktualizację Androida do przerażającej inwigilacji twojego prywatnego życia'". Mail okazał się profetyczny.

W 2012 r. Mark Zuckerberg irytował się, że developerzy rozwijają aplikacje wykorzystujące dane Facebooka, ale sami nie dostarczają żadnych danych w zamian.

"Może to i dobre dla świata, ale na pewno nie jest dobre dla nas, jeśli ludzie nie udostępniają [informacji] z powrotem na Facebooka, co zwiększałoby wartość naszej sieci" - pisał szef Facebooka.

"Staramy się maksymalizować dzielenie się na Facebooku, a nie dzielenie się w ogóle na świecie - to krytyczna sprawa" - poparła go szefowa operacyjna Facebooka Sheryl Sandberg.

W myśl tej zasady Facebook odciął należącej do Twittera platformie z krótkimi wideo - Vine - możliwość wyszukiwania i zapraszania znajomych poprzez kontakty na Facebooku, co zablokowało rozwój serwisu, który ostatecznie upadł.

Gdy do Zuckerberga dochodziły informacje o nadużywaniu dostępu do danych użytkowników przez developerów, martwił się on wówczas nie użytkownikami, a tym, że Facebook na tym nie zarabia.

W mailach padają różne propozycje zarabiania na danych użytkowników np. uzależniania dostępu do tych informacji od wysokich opłat. W jednym z maili Zuckerbeg snuje wizję, w której Facebook staje się bankiem informacyjnym, funkcjonującym na wzór instytucji finansowych.

Facebook zarzuca, że publikacja zawiera tendencyjnie wyselekcjonowaną korespondencję.

"Zestaw dokumentów opowiada tylko jedną stronę historii i pomija ważny kontekst... Dokumenty z wewnętrznych dyskusji na łonie Facebooka opublikowano wybiórczo, bo przecież nie wszystkie, i pochodzą one z okresu, gdy nasza platforma się zmieniała. Ale fakty są jasne: nigdy nie sprzedawaliśmy danych użytkowników" - czytamy na blogu Facebooka.

Powtórzył to w rozmowie z "Guardianem" Konstantinos Papamiltiadis, jeden z dyrektorów Facebooka:

"Facebook nigdy nie sprzedawał czyichkolwiek danych. Nasze API zawsze były darmowe i nigdy nie wymagaliśmy od developerów opłat - ani bezpośrednio, ani poprzez kupowanie u nas reklam".

(mim)