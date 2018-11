Przywódca eurosceptycznej frakcji Partii Konserwatywnej Jacob Rees-Mogg podpisał w czwartek list, w którym domaga się głosowania nad wotum nieufności dla premier Theresy May jako liderki jego ugrupowania.

Zdjęcie Theresa May /Brendan Smialowski /AFP

Zgodnie z partyjną procedurą do głosowania dojdzie, jeśli do przewodniczącego parlamentarnej tzw. komisji 1922 (zrzeszającej deputowanych Partii Konserwatywnej bez stanowiska w rządzie) Grahama Brady'ego wpłyną listy wyrażające brak zaufania wobec May ze strony co najmniej 15 proc. deputowanych klubu parlamentarnego (obecnie 48 posłów).

Według medialnych spekulacji grupa eurosceptyków w ramach Partii Konserwatywnej - tzw. European Research Group - liczy nawet około 60 posłów. Już wcześniej wielu polityków deklarowało złożenie swojego listu.

W razie porażki May zostałaby pozbawiona stanowiska lidera ugrupowania, a jej następca zostałby nowym premierem Wielkiej Brytanii.