Budżet będzie pierwszym wyzwaniem nowego rządu Włoch

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w expose wygłoszonym w poniedziałek w parlamencie, że pierwszym wyzwaniem dla nowego rządu będzie przygotowanie projektu budżetu, który musi stworzyć krajowi "solidną perspektywę wzrostu i zrównoważonego rozwoju".

Zdjęcie Premier Włoch Giuseppe Conte w trakcie wygłaszania expose /ANDREAS SOLARO /AFP

Prezes Rady Ministrów, przedstawiając w Izbie Deputowanych program swego drugiego rządu utworzonego przez antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i centrolewicową Partię Demokratyczną, wyraził nadzieję, że zainauguruje on nową i "decydującą fazę reformatorską".

Reklama

"Chcemy zaoferować wszystkim szansę pracy, odpowiednią płacę i warunki życia godne cywilizowanego kraju, który w swej konstytucji w 1948 roku zagwarantował prawa pracownika do wolnego i godnego życia" - powiedział Conte.

Jak zaznaczył, trzeba "usunąć przeszkody, które stoją na drodze do osiągnięcia tego podstawowego celu". Potrzebny jest "umiar i zdyscyplinowanie, aby nasi obywatele mogli spoglądać z nową ufnością na instytucje" - dodał.

Premier zadeklarował, że rząd zobowiązuje się do stosowania bardziej ostrożnego i nacechowanego szacunkiem "języka i tonu", co było nawiązaniem do sporów i polemicznych wypowiedzi przedstawicieli poprzedniego gabinetu Ruchu i prawicowej Ligi Matteo Salviniego. "Chcemy pozostawić za sobą bojowe wypowiedzi" - zapewnił Conte.

Wieczorem w Izbie Deputowanych odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla drugiego rządu Contego. Powstał on 4 września po trwającym prawie miesiąc kryzysie gabinetowym, do którego doszło w wyniku rozpadu koalicji Ruchu i Ligi.