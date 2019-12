​Bułgaria: Imam skazany za propagowanie radykalnego islamu

Imam Achmed Musa Achmed z miasta Pazardżik w Bułgarii został we wtorek skazany na osiem lat więzienia za propagowanie radykalnego islamu - poinformowało bułgarskie radio publiczne. Imam odsiaduje już wyrok czterech lat pozbawienia wolności m.in. za szerzenie nienawiści na tle religijnym.

Zdjęcie fot. ilustracyjna /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

Achmed Musa Achmed jest znanym, samozwańczym imamem w romskiej dzielnicy w Pazardżiku. Najnowszy wyrok usłyszał za szerzenie idei dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) i nietolerancji religijnej oraz za wzywanie do wojny.

Razem z imamem skazano 13 jego zwolenników. Usłyszeli oni wyroki od roku do 3,5 roku pozbawienia wolności. Wszyscy oni w latach 2013-2014 pomagali bojownikom IS ukrywać się w Pazardżiku w drodze do Syrii.

W 2014 r. Achmeda Musę Achmeda i 12 jego wspólników skazano za przynależność do niezarejestrowanej w Bułgarii organizacji Al-Wakf al-Islami, propagowanie antydemokratycznej radykalnej ideologii islamskiej oraz próbę ustanowienia państwa opartego na szariacie. Według prokuratury oskarżeni uczestniczyli w spotkaniach tej organizacji w Arabii Saudyjskiej i byli przez nią finansowani.

Achmed był też wcześniej skazany za propagowanie radykalnego islamu w 2004 roku w innym procesie, w którym dostał wyrok w zawieszeniu.

Z Sofii Ewgenia Manołowa