Bułgaria: Policja przejęła kokainę wartą 50 mln euro

Policjantom udało się przejąć w trakcie dużej operacji około pół tony narkotyku. Jego rynkowa wartość szacowana jest na 50 mln euro - poinformował w niedzielę szef służb operacyjnych MSW Iwajło Iwanow.

Zdjęcie Kokaina, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

W ramach operacji zatrzymano jednego z byłych szefów urzędu celnego.

Operację zrealizowano w nocy z piątku na sobotę. Narkotyki były ukryte w kartonach z owocami cytrusowymi. Jak poinformował Iwanow na konferencji prasowej, kartonów było około siedmiu tys., z każdego wydobyto od 80 do 100 gramów narkotyku.

Wartość całej partii policja szacuje na około 100 mln lewów (50 mln euro).

Iwanow wyjaśnił, że ten sposób przemytu jest nowy dla bułgarskich służb, lecz kanały przemytu oraz osoby, które się nim zajmowały, były im już znane.

Przez Bułgarię przebiega tzw. bałkański szlak narkotykowy, którym heroina ze Wschodu trafia przez Iran i Turcję do Europy Zachodniej. Kokaina przemycana jest do Bułgarii przeważnie drogą morską, jednak partia przejęta w ostatnich dniach dotarła do tego kraju drogą lądową.