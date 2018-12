Kolejny wielki skandal wokół byłego bliskiego współpracownika Emmanuela Macrona. Były wiceszef prezydenckiej kancelarii - zwolniony za pobicie uczestników opozycyjnej demonstracji - uciekł do Londynu z dwoma paszportami dyplomatycznymi. Francuskie media sugerują, że w czasie podróży do krajów afrykańskich udawał wysłannika Macrona, co ułatwiało mu tam robienie interesów.

Francuskie MSW twierdzi, że bezskutecznie żądało od Alexandre’a Benalli zwrotu paszportów dyplomatycznych, kiedy został zwolniony dyscyplinarnie z Pałacu Elizejskiego. Ten dawny, bliski współpracownik Macrona, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo szefa państwa, zaczął według mediów podróżować po Afryce. Legitymował się paszportami dyplomatycznymi i udawał specjalnego wysłannika francuskiego prezydenta - po to, by robić tam interesy. Założył bowiem własną firmę ochroniarską.

Pałac Elizejski żąda od niego wyjaśnień i zwrotu dyplomatycznych paszportów. Alexandre Benalla grozi natomiast, że zacznie zdradzać sekrety Macrona. Nie sprecyzował jednak jeszcze, o jakiego typu sekrety może chodzić.

