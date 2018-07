Całun Turyński to oszustwo? Naukowcy wykluczają jego autentyczność

Naukowcy Matteo Borrini i Luigi Garlaschelli twierdzą, że Całun Turyński nie ma związku z Jezusem. Wyniki swoich badań opublikowali na łamach pisma "Journal of Forensic Sciences".

Zdjęcie Całun Turyński /PILONE/SINTESI /East News

Ponad 4-metrowe płótno, uważane za szatę pogrzebową Jezusa, od stuleci budzi ciekawość. Wielu katolików wierzy w jego autentyczność. Jest jednym z najczęściej badanych przez naukowców przedmiotów w historii ludzkości.

Materiał zawiera obraz dwustronnego odwzorowania postaci ludzkiej. Widoczne są też liczne czerwone ślady.



Autorami najnowszych badań są antropolog sądowy Matteo Borrini z Uniwersytetu Johna Mooresa w Liverpoolu i Luigi Garlaschelli z włoskiego Komitetu Badań nad Pseudonaukami, zajmujący się chemią organiczną.



W badaniu całunu posłużyli się techniką zwaną "analizą śladów krwawych". Do eksperymentu wykorzystali ludzką krew, przekazaną do badań, oraz krew syntetyczną o tych samych właściwościach.



Korzystając z żywego człowieka i manekina badacze odtworzyli stróżki krwi ściekające z ran po ciele Jezusa. Przeprowadzili siedem testów przy użyciu różnych części ciała odciśniętych na materiale, m.in. dłoni, przedramienia czyli talii. Odkryli, że kąt spływania krwi różnił się w zależności od części ciała.





Zdjęcie Eksperyment naukowców / Luigi Garlaschelli / East News

Doszli do wniosku, że plam na płótnie nie odcisnął leżący ani ukrzyżowany mężczyzna. Naukowcy podkreślają jednak, że podczas badania nie uwzględnili procesu oczyszczania zwłok i przygotowania ich do pochówku.



"Tego typu śladów nie zostawiłby ukrzyżowany człowiek" - stwierdził Matteo Borrini.



"Niezgodności stwierdzone przez autorów badania wydają się uderzać w autentyczność samego Całunu Turyńskiego, sugerując, że była to artystyczna lub dydaktyczna prezentacja z XIV wieku" - napisano w artykule w "Journal of Forensic Sciences".