Charles Michel wzywa do przyspieszenia prac nad sankcjami wobec Białorusi

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w środę (9 września) państwa członkowskie UE do przyspieszenia prac nad sankcjami personalnymi wobec osób odpowiedzialnych za fałszowanie wyborów i stosowanie przemocy wobec protestujących na Białorusi.

"Prześladowania polityczne na Białorusi, w tym zatrzymania z powodów politycznych i wygnania, muszą się skończyć. Białoruskie władze muszą uwolnić więźniów politycznych i pozwolić obywatelom korzystać z prawa do wolności słowa i zgromadzeń. Wzywam do przyspieszenia procesu dotyczącego sankcji" - napisał Michel na Twitterze.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Ich uczestnicy żądają odejścia Łukaszenki.



Swiatłana Cichanouska zwróciła w środę (9 września) na forum ekonomicznym w Karpaczu uwagę, że 5 listopada kończy się kadencja Łukaszenki.

- Od każdego z krajów zależy decyzja, jak zachowa się po tej dacie - zaznaczyła. - Łukaszenka nie będzie uprawniony do sprawowania władzy po tej dacie. Chcę, aby wszystkie kraje się zastanowiły, jak będą traktować tę osobę po 5 listopada. My, w naszym kraju, wiemy, że on już nie jest naszym prezydentem, on sfałszował wybory - powiedziała.